Beşiktaş - Sporting maçını uyuşturucudan gözaltına alınan Slavko Vincic yönetecek

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Sporting CP'yi ağırlayacağı mücadelenin hakemi Slavko Vincic oldu.

Slovak hakem Vincic ile ilgili bazı skandal olaylar da ortaya çıktı. Vincic, 6 ay önce Bosna-Hersek'teki bir fuhuş ve uyuşturucu çetesine yönelik polis soruşturması kapsamında tutuklandı. FIFA kokartlı hakem, düzenlenen bu partiye polislerin baskın yapması sonrası göz altına alınmıştı.

"Ben orada iş konuşuyordum"

Slavko Vincic o dönem emniyete verdiği ifadede, "Ben oraya gittiğimde neler olduğunu bilmiyordum. İş yemeği için gitmiştim. Bir kabus gibiydi. Çok zor zamanlar geçirdim. Ben orada hiçbir şey yapmadım. Fuhuş partisi de yoktu. Silahları da polis baskınından sonra gördüm. Ben orada iş konuşuyordum. Film gibiydi" açıklamalarını yapmıştı.

Beşiktaş - Sporting maçı ne zaman ve saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, 19 Ekim Salı günü Portekiz temsilcisi Sporting CP'yi ağırlayacak. Zorlu mücadele 19.45'te başlayacak. Slavko Vincic'in yöneteceği mücadelede yardımcılıklarını vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Video Asistan Hakem (VAR) koltuğunda ise Matej Jug oturacak.