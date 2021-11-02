Beşiktaş, Sporting Lizbon deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini arıyor

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında bugün Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak. Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek. Mücadele Exxen platformu üzerinden yayımlanacak.

Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılar son sırada yer alıyor. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla alan Sporting Lizbon ise 3. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu.

İlk karşılaşmasında Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi ise Borussia Dortmund'a 1-0 kaybetti.

Beşiktaş'ta eksikler

20 kişilik kafileyle Portekiz'e giden siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi.

Sakatlığı nedeniyle Hatayspor müsabakasında süre alamayan Josef de Souza, Portekiz'e götürülecek.

Muhtemel 11'ler

S. Lizbon: Adán, Inácio, Feddal, Coates, Nunes, Palhinha, Porro, Reis, Gonçalves, Sarabia, Paulinho

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Umut Meraş, Atiba, Souza, Alex Teixeira, Ghezzal, Kenan, Larin

Beşiktaş, son dönemde Avrupa'da istediğini bulamadı

Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde galibiyet almakta zorlandı.

Siyah-beyazlı ekip son 4 sezonda 16 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini kazanabildi. Söz konusu 16 maçta rakipleriyle 2 defa berabere kalan Beşiktaş, 12 mücadeleyi ise mağlubiyetle tamamladı.

2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle gruplara kalan siyah-beyazlı takım, grubun ilk maçında da Sarpsborg'u 3-1 yendi.

Beşiktaş, 3-1'lik Sarpsborg galibiyetinin ardından çıktığı 15 maçta ise istediğini elde edemedi.

Güneş yönetimindeki Malmö (0-2, 0-1) ve Genk (2-4, 1-1) maçlarını kazanamadan tamamlayan Beşiktaş, grubun son maçında Sarpsborg'u bu kez 3-2 yendi.

Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde 2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Beşiktaş, sadece Sloven Bratislava'ya 2-1 üstünlük kurabildi. Diğer Sloven Bratislava maçını 4-2 mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton (0-1, 0-4) ve Braga (1-2, 1-3) maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Son 2 sezonda gidişat daha kötü

Beşiktaş'ın Avrupa'daki düşüşü son 2 sezonda daha da hızlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın ile geçen sezonki iki Avrupa kupası maçında PAOK'A 3-1 yenilirken, Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, şu ana kadar umduğunu bulamadı. Siyah-beyazlılar, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Borussia Dortmun'a 2-1, Ajax'a 2-0 ve Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu.

Savunmada sıkıntı yaşadı

Beşiktaş, bu 16 maçta kötü savunmasıyla dikkati çekti.

Söz konusu maçlarda 16 gol atan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 37 golüne engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 48. maç

Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 48. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 47 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 25 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Gruplarda Türk futbol tarihine geçti

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.

Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

Portekiz temsilcilerine karşı kazanmakta zorlanıyor

Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 17 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 3'ünü kazanabildi.

Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı.

Bu ülke takımlarına 8 kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 6 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Portekiz temsilcilerine 21 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 28 gol gördü.

Beşiktaş, Sporting Lizbon ile İstanbul'da yaptığı karşılaşmada rakibine 4-1 mağlup oldu.

Deplasmanda iyi sonucu unuttu

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 10 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 9 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 24 gol gördü.

Beşiktaş, deplasmandaki son 5 maçtan ise mağlup ayrıldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan temsilcisi PAOK'a ise 3-1 mağlup oldu.

2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, dış sahada Slovan Bratislava'ya 4-2, Braga'ya 3-1 ve Wolverhampton'a 4-0 yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki son galibiyetini 2018-2019'da Sarpsborg'u 3-2 yenerek elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, yarınki Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 114. kez deplasman mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 113 karşılaşmadan 27'sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 65 müsabakada ise yenildi.