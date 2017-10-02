Beşiktaş soyunma odası ve koridorlarında neler yaşandı ?

İstanbul DHA

Beşiktaş\'ın Trabzonspor ile oynadığı maçtan sonra soyunma odasında yaşananların detayları ortaya çıktı.

Bitiş düdüğünün ardından Trabzonsporlu futbolcularla tartışan Caner Erkin\'in soyunma odasına da söylene söylene girdiği ve önce kimseyi hedef almadan eleştirilerde bulunduğu öğrenildi.

Bunu duyan Talisca\'nın tercümana neler konuşulduğunu sorduğu belirtildi. Bunun üzerine Talisca\'ya yönelen Caner\'in bağırarak, \"Sen de hep kendine oynuyorsun? Biz sürekli seni mi izleyeceğiz sahada? Orada bomboş duruyorum, kaleye vuruyorsun. Biraz takım için oynayın\" diğe bağırdığı ifade edildi.

Talisca\'nın da aynı sertlikle karşılık vermesi üzerine tartışmanın büyüdüğü, araya giren diğer futbolcuların olayı yatıştırdığı bildirildi. Beşiktaş yönetimi de gece yarısı bir açıklama yaparak kavganın şiddetini yalanladı.

GÜNEŞ: HIRSINIZI ANLIYORUM AMA...

Cezalı olduğu için kulübede yer alamayan teknik direktör Şenol Güneş\'in de beklemesi gereken süre bittikten sonra soyunma odasına girdiği ve olayın ne olduğunu sorduğu belirtildi.

Güneş\'in daha sonra da futbolcularını toplayarak \"Hırsınızı anlıyorum. Elbette ki puan kaybı yaşanan maçlardan sonra bu tür hırs patlamaları görülebilir. Ama biraz daha sakin olun\" dediği ifade edildi.

Lige verilen milli maç arası nedeniyle takıma da 2 gün izin veren Güneş\'in, \"Biz bu ligin en iyi takımı olarak gösteriliyoruz. 2 yıl üst üste şampiyon olduk. 3. yılda da favoriyiz. O nedenle bizim yenilmemizi, berabere kalmamızı büyük olay gibi gösterip, içeride karışıklık var mesajı vermek istiyorlar. Buna fırsat vermeyelim. Hırslı olun olun tabii... Ama kendinize de hakim olun\" diye konuştuğu belirtildi.

KÖSTEBEK KİM?

Soyunma odasında yaşanan tartışmanın anında dışarıya taşınması ve olayın da abartılması Beşiktaş soyunma odasında bir köstebek olum olmadığı sorusunu da gündeme getirdi.

Siyah-beyazlı futbolcuların da daha soyunma odasından çıkmadan dışarıya haber verilmesine şaşırdıkları ve içlerindeki köstebeğin kim olduğunu ortaya çıkarmak için araştırma yapma kararı aldıkları bildirildi.

ŞENOL GÜNEŞ-CENK TOSUN DİYALOĞU

Beşiktaş\'ın, Trabzonspor ile sahasında 2-2 berabere kalmasının ardından eleştiriler sürerken, maç öncesi Cenk Tosun ile Şenol Güneş arasındaki diyalog da ortaya çıktı.

Süper Lig\'de sadece Karabük maçında forma giyemeyen ve 9 maçta (Avrupa dahil) 686 dakika sahada kalan 26 yaşındaki golcünün, Trabzon maçı ilk 11\'inde alınmadığını öğrendiğinde şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

Cenk Tosun\'un, Teknik Direktör Şenol Güneş\'e \"Niye kadroda yokum?\" Sorusunu yönelttiği ve \"Negredo\'ya şans vermek istiyorum. Oynaması lazım. Onn hazır hale getirmeliyiz\" yanıtını aldığı ifade edildi.

10 maçın kadrosuna giren ancak, 266 dakika forma alabilen ve gol atamayan Negredo\'nun, Trabzon maçında sahaya direkt sürülmesinin yöneticileri de şaşırttığı bildirildi.

Negredo\'nun oyundan alınmasına sinirlenmesinin ardından, maç bitiminde Cenk Tosun\'un kimseyle konuşmadan Milli Takım kampına gittiği ve moralinin bozuk olduğu da vurgulandı.