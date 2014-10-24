Beşiktaş şov yaptı: 0-4

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Beşiktaş Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya geldi.

Maçın başından sonuna üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş, Veli Kavlak, Demba Ba, Oğuzhan ve Gökhan Töre'nin golleriyle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.



Beşiktaş bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini almış oldu.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynadığı Asteras ve Londra'daki Tottenham maçlarından 1-1'lik sonuçlarla ayrılmıştı.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

Maçın ilk tehlikesi 13. dakikada Beşiktaş'tan geldi. Gökhan Töre, topu cezasahası sağ ön çizgisi üzerine taşıdı. Çaprazdan müthiş vurdu, kaleye giden topu kaleci güçlükle kornere gönderdi.

18. dakikada Beşiktaş, Veli'nin attığı muhteşem golle 1-0 öne geçti. Veli kaleye yaklaşık 35 metre uzaktan sert vurdu, top kalecinin bakışları arasında ağlarla buluştu. 4 yıl önce Rapid Wien formasıyla Beşiktaş'a gol atan Veli, Avrupa kupalarında 2. kez ağları havalandırdı.

28. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Gökhan Töre, ceza sahası sağ içinde sert vurdu, top sağ direkten döndü, defans topu uzaklaştırdı.

36'ıncı dakikada Partizan'ın ilk tehlikeli atağı geldi. Sol mkanattan Skuletic'in Veli'yi geçip altıpas sön çizgisi üzerine ortasında Zivkovic vurdu, kaleci Tolga son anda kritik bir reaksiyonla topu üstten kornere gönderdi ve mutlak bir golü önledi.

Temsilcimiz ilk yarıda üstünlüğünü sürdürürken; Partizan'ın kalemize geldiği dakikalarda Demba Ba'nın 45. dakikada golü geldi. Oğuzhan, ceza yayı üzerindeki Olcay Şahan'a pasını verdi. Olcay'ın akıl dolu pasında Demba Ba cezasahası sol çaprazından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve ilk yarıyı Beşiktaş 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da Beşiktaş'ı üstün başladı. 52. dakikada ise muhteşem bir golle farkı 3'e çıkardı. Partizan yarısahasının ortasında topla buluşan Atiba Hutchinson pasını Olcay'a verdi. Olcay bekletmeden ceza saha sol çizgisi üzerindeki Gökhan Töre'ye topu verdi. Gökhan'ın penaltı noktasındaki Oğuzhan'a gönderdiği topu, genç yıldız düzeltti ardından klas bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş 3-0 öne geçti.

Bu golün 2. dakika sonrasında Kara Kartal'ın 4. golü geldi. Partizan defansınnın hatalı pasında topla buluşan Demba Ba, pasını Gökhan Töre'ye verdi. Maçın etkili isimlerinden Gökhan, cezasahasına girip sol ayağıyla şık vurdu, top 4. kez ağlarla buluştu, Partizan: 0 - Beşiktaş: 4.

Maçın yıldızlarından Gökhan Töre, 64. dakikada yerini Kerim Frei'a bırakırken; Partizanlı taraftarlar da Beşiktaşlı oyuncuyu alkışladı.

Bulduğu gollerden sonra oyunu rölantiye alan Beşiktaş, rakibinin de gol çabalarına izin vermedi ve karşılaşmadan her iki yarıda bulduğu gollerle 4-0 galibiyetle ayrıldı. Siyah-Beyazlılar grupta puanını 5'e çıkarırken; Partizan 1 puanda kaldı.

Beşiktaş, bir sonraki maçını 6 Kasım'da yine Partizan Belgrad'la yapacak.