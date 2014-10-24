Trabzonspor yabancılarıyla güldü: 2-0

Trabzonspor, Avrupa Ligi L Grubu'nda, Belçika'nın Lokeren takımını konuk etti.



Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki mücadele Trabzonspor 54. dakikada Yatabare'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Bordo-mavililer 86. dakikada Kevin Constant'ın golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

Lokeren'de Galitsios, henüz 2. dakikada cezasahası dışından sert vurdu, kaleci Fatih son anda topu üstten kornere gönderdi.

3. dakikada Waris bir anda defansın arkasına sarkarken, Maric'in müdahelesiyle yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncular kırmızı kart beklerken, hakem sarı kart verdi. Topun başına geçen Mehmet Ekici, yaklaşık 27-28 metre uzaktan serbest vuruşu kullandı. Atışını yaptı, top az farkla sol direğin yanından auta gitti.

8. dakikada Lokeren bir kez daha gole yaklaştı. Organize gelişen Lokeren atağında cezasahası sol ön çizgisi üzerinde Persoons, yarım vole vurdu, top sağ direğin yanından az farkla auta gitti.

15. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Mehmet Ekici, cezasahası sağ içine bıraktı. Yatabare'nin çizgide orta şut karışık vuruşunda top az farkla auta gitti.

24. dakikada Trabzonspor defansında Papadopoulos ve Belkalem'in anlaşmazlığında, Abdurahimi cezasahası sol ön çizgisi üzerinden sert vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

34. dakikada Trabzonspor tehlikesi yaşandı. Constant, cezayayı üzerinden müthiş vurdu, kaleci Barry aynı güzellikte topu kornere gönderdi ve mutlak golü önledi.

42. dakikada Trabzonspor bir kez daha tehlikeli geldi. Constant'ın ara pasında Waris, bir anda kaleci Bary'yle karşı karşıya kaldı. Ganalı oyuncu vurmak isterken, kendini yerde buldu. Waris ve Trabzonsporlu oyuncular, arkadan müdahele var itirazında bulundu; ancak hakem devam dedi.

İlk yarının son dakikalarında Trabzonspor etkilil olmasına karşın gol olmadığı ve devre golsüz sona erdi.

İkinci yarı da yüksek tempolu başladı. 47'da Vanaken sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

50'de Trabzonspor Cardozo'yla gole yaklaştı. Sağdan Constant'ın kullandığı köşe vuruşunda top, penaltı noktasının bir kaç metre gerisine geldi. Cardozod'nun golcünün gelişine vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

54'te Trabzonspor bir kez daha gole yaklaştı. Cezasahası içerisinde topla buluşan Majeed Waris döndü sert vurdu, top defansa çarpıp az farkla kornere gitti. Mehmet Ekici'nin sağ köşe bayrağı dibinden kullandığı kornerde, Mustapha Yatabere altıpas ön çizgisi üzerinde kafayı vurdu, top sol direğin yanından ağlarla buluştu ve Trabzonspor maçta 1-0 öne geçti.

74'üncü dakikada Zeki Yavru'nun harika pasında Cardozo cezasahasına girdi. Çarpazda karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti, kaleci son anda topu kornere gönderdi. Constant'ın soldan cezasahasına kullandığı köşe vuruşunda altıpas çizgisi yakınında Yatabare kafayı vurdu, kaleciyi geçip kaleye yönelen topu, Leye son anda kornere gönderdi ve mutlak bir golü önledi.

77'inci dakikada Waris cezasahası içerisinde topla kaleye yönelmek istedi, kendini yerde buldu. Penaltı beklerken, hakem devam dedi. Ganalı oyuncu "bu üçüncü" dercesine hakeme sert tepki gösterdi, hakem Trabzonsporlu oyuncuya sarı kartını gösterdi.

Dakikalar 86'ı gösterirken; Trabzonspor'un ikinci golü geldi. Bosinngwa'nın pasında cezasahası sağ içinde topla buluşan Constant, önce durdu, ardından yerden sert vuruşla topu direğin dibinden ağlarla buluşturdu ve Trabzonspor'u 2-0 öne geçirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle Lokeren'i 2-0 mağlup etti. Bordo-maviler, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı ve grup lideri Legia Varşova'nın 3 puan gerisinde takibini sürdürdü. Lokeren ise 3 puanda kaldı.