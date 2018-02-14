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Spor

Beşiktaş Sompo Japan'ın son 16 turundaki rakibi Medi Bayreuth

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Alman ekibi Medi Bayreuth ile eşleşti

14 Şubat 2018 16:58

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu\'nda Alman ekibi Medi Bayreuth ile eşleşti.
FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kura çekimi bugün Cenevre\'de bulunan FIBA merkezinde gerçekleştirildi. Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Şubesi Dış İlişkiler Sorumlusu Can Köken, takımı temsilen kurada yer aldı. 
D Grubu\'nu 1\'inci sırada tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan, C Grubu\'nu 4\'üncü sırada bitiren Almanya temsilcisi Medi Bayreuth ile eşleşti. 
Eşleşmede ilk maç 6-7 Mart tarihlerinde Almanya\'da, ikinci maç ise 13-14 Mart tarihlerinde İstanbul\'da oynanacak. 
Beşiktaş, bu turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali\'nde Ewe Baskets-MHP Riesen eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 

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