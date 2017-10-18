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Spor

Beşiktaş Sompo Japan zorlanmadı

Siyah-beyazlılar, Telenet Oostende’yi 77-47 ile rahat geçti

18 Ekim 2017 11:55

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, Belçika ekibi Telenet Oostende’ye  konuk olduğu maçta rakibini 28 sayı fark ile mağlup etti: 77-49.

Oyuna iyi giren siyah-beyazlılar, başın maçında kontrolü eline alarak farkı çift haneler civarında tuttu ve skorda hiç geri düşmedi. İlk yarı 41-27 Beşiktaş Sompo Japan üstünlüğünde sonlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf Beşiktaş oldu, 22. dakikada farkı 20 sayıya kadar çıkarttı, 49-29. Bu bölüme periyot skorunda 25-9 öne geçen Beşiktaş farkı 30'a kadar çıkarttı ve son çeyreğe 66-36 önde girdi.

Son periyotta oluşan farkla rahat bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, karşılaşmadan 77-49’lik skorla galip ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi, attığı 14 sayıyla Beşiktaş Sompo Japan'dan Jon Diebler olurken, Oostende'de Tonye Frank Jekiri,  Chase Fieler ve Jean Salumu 8'er sayı üretti.

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