Beşiktaş Sompo Japan, Yeşilgiresun Belediyespor’a evinde mağlup oldu

Tahincioğlu Basketbol Ligi 2. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, normal süresi 79-79 biten maçta Akatlar Spor Salonu’nda ev sahibi Beşiktaş Sompo Japan’ı uzatmalarda 94-91 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip bu sonuç ile ligde ilk mağlubiyetini aldı. Konuk takım Yeşilgiresun Belediyespor ise ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.

Mücadeleye dış atışlardan buldukları sayılarla önde başlayan Beşiktaş, ilk çeyreğin yarısında skor avantajını konuk ekibe devretse de Samet Geyik ile pota altında etkili olarak ilk periyotu 25-22 önde kapattı.

Üçlük ile 2. Periyota başlayan Yeşilgiresun skoru ilk anda eşitledi ve ev sahibi takımın hücumlarına aynı sertlikte karşılık vererek 7-0’lık seriyle 36-33 öne geçti. Alınan molanın ardından peş peşe isabetli atışlarla etkili olan ev sahibi takım ilk devreyi 50-45 üstünlükle kapattı.

Üçüncü çeyrekte başarılı ataklarla farkı çoğaltan Beşiktaş 24. dakika da farkı çift haneli sayılara çıkardı: 58-48. Augusto Lima’nın pota altında bulduğu sayılarla üstün oyununu sürdüren ev sahibi takım üçünü çeyrek sonunda da soyunma odasına önde gitti: 64-59.

Karşılıklı 3 sayılık basketlerle başlayan 4. Periyotta siyah-beyazlı ekip farkı yeniden 10 sayıya çıkartsa da, maçı bırakmayan Yeşilgiresun Belediyespor bitime dört takıka kala farkı tek sayıya indirdi: 74-73 Periyotun sonuna 79-77 önde giren konuk ekip, Lima’nın pota altı sayısına engel olamadı 79-79.

Uzatmalarda rahat bir oyun çıkaran Giresun ekibi, 94-91 skorla Akatlar’dan galip ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Japan’de Lima 18 sayı ile takımının en skoreri olurken, Jon Diebler 15, D. J. Strawberry 11sayı ile skora katkı sağladı.

Yeşilgiresun Belediyespor’da ise Kenny Boynton JR’ın , 22 sayı ile oynadığı karşılaşmada, maçın en skorer oyuncusu 25 sayı ile Ra’Shad James oldu.

‘’Hesapta olmayan bir mağlubiyet oldu’’

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Hesapta olmayan bir mağlubiyet aldık. Hesaplamalarımıza göre kazanmamız gereken bir maçtı. Bir takım eksiklerimiz var ve bunlar bizi etkilemeye devam ediyor. Kötü savunma yaptık. İlk yarıda yaptığımız savunma kabul edilebilir değildi, rakibe 45 sayı verdik. 20 top kaybı yaptık. Uzun oyuncularımızdan birisi 8 kayıpla oynadı. Oyunu kırabileceğimiz yerlerde basit hatalar yüzünden geriye düştük. Rakibimizi tebrik ediyorum. Gereken dersi çıkarıp çalışmaya devam edeceğiz. Önlemlerimizi alacağız. Hakemler iki taraf için de hatalı düdükler çaldı ama bunu mağlubiyetin sebebi olarak söyleyemeyiz” ifadelerini kullandı.

''Vazgeçmedik, Kazandık''

Yeşilgiresun Belediyespor Başantrenörü Mihailo Uvalin ise "Son ana kadar savaştık. Vazgeçmedik ve kazandık. Takımımın Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı saha içindeki uyumundan çok mutluyum. Bu galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.