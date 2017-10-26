Beşiktaş Sompo Japan, Semih Erden'i kadrosuna kattı

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ Sompo Japan, Milli basketbolcu Semih Erden ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka Doğuş forması giyen ve yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 ay sahalardan uzak kalan Semih Erden, daha sonra hiçbir takımla anlaşmamıştı. Yaz döneminde A Millli Basketbol Takımı\'nın kampına katılan Semih Erden, Avrupa Şampiyonası\'nda görev aldı. 2017-2018 sezonunda transfer döneminin bitmesi ile takımlara dahil olamayan Semih, Ankara\'nın yerel lig ekibi Hacettepe Üniversitesi ile kısa süre sözleşme imzalamıştı. 21 günlük süre dolunca Milli basketbolcu Beşiktaş ile sözleşme yapabildi ve 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

SEMİH ERDEN KİMDİR?

28 Temmuz 1986 doğumlu olan Semih Erden, 211 cm boyunda ve pivot olarak görev yapmaktadır. Basketbola Darüşşafaka altyapısında başlayan Semih Erden, 2004-2005 sezonunda Sırbistan temsilcisi Partizan\'da forma giydi.

2005-2006 sezonunda Fenerbahçe\'de forma giymeye başlayan başarılı basketbolcu buradaki ilk sezonunda 27 lig maçında görev aldı ve 6.5 sayı, 5.4 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

2006-2007 sezonunda Fenerbahçe\'de 8 Eurolaegue (4.5s-3.1rb), 36 lig (6.4s-3.8rb) maçına çıkan başarılı pivot, 2007-2008 sezonunda da 15 Euroleague (6.7s-4.3rb), 31 lig (7.3s-4.8rb) maçında görev aldı.

Milli sporcu 2008 yılında Boston Celtics tarafından 2. tur 60. sıradan draft edildi.

2008-2009 sezonunda Fenerbahçe forması altında 12 Euroleague maçına çıkan Semih Erden, 6.6 sayı ve 4.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Ligde ise 33 maça çıkan Milli basketbolcu 8.3 sayı ve 4.3 ribaund ortalamalarıyla parkeden ayrıldı.

2009-2010 sezonunda Semih Erden, Fenerbahçe formasıyla 10 Euroleague (6.2s-5.4rb), 42 lig (8.2s-5.1rb-1as) olmak üzere 52 maça çıktı.

2010-2011 sezonunda Boston Celtics forması giyen Semih Erden NBA\'de ilk sezonunda 37 maça çıktı ve 4.1 sayı, 2.9 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

2011-2012 sezonunda Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu 28 maçta 5.5 sayı ve 2.6 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Aynı sezonun Kasım ayında NBA\'deki lokavt nedeniyle Beşiktaşımıza transfer olan Semih Erden ligde 6 maça (9.2s-6rb-1.2as), EuroChallenge\'da ise 3 maça (12s-8.3rb-1as) çıktı.

2012-2013 sezonunda Anadolu Efes\'e transfer olan Semih Erden, buradaki ilk sezonunda 37 lig maçında 9.4 sayı ve 4.7 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Euroleague\'de ise 29 lig maçında; 9.2 sayı ve 5.6 ribaund ortalamalarıyla süre aldı.

Anadolu Efes\'teki ikinci sezonunda (2013-2014) Semih Erden; 21 lig (9.9s-5.4rb) ve 17 Euroleague (6.6s-4.7rb) maçına çıktı.

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe\'ye transfer olan başarılı pivot, burada 36 lig (6.4s-2.9rb) ve 25 Euroleague (4.6s-2.5rb) maçında görev aldı.

2015-2016 sezonunda Darüşşafaka Doğuş\'a transfer olan Semih Erden, 32 lig maçında; 9.2 sayı ve 4 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Euroleague\'de ise 24 maça çıkan yıldız basketbolcu 9 sayı ve 4.8 ribaund ortalamalarıyla parkeden ayrıldı.

2016-2017 sezonunda Semih Erden Darüşşafaka Doğuş forması altında 8 lig (5.8s-4rb) ve 10 Euroleague (4s-3.1rb) maçında görev aldı.

