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Spor

Beşiktaş Sompo Japan, Polonya deplasmanında

İSTANBUL, (DHA) FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10'uncu hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, yarın deplasmanda Polonya ekibi Stelmet Zielona Gora ile karşılaşacak

08 Ocak 2018 12:23

İSTANBUL, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10\'uncu hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, yarın deplasmanda Polonya ekibi Stelmet Zielona Gora ile karşılaşacak. CRS Spor Salonu\'nda oynanacak mücadele saat 20:30\'da başlayacak.
D Grubu\'nda çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden Beşiktaş Sompo Japan, grubun zirvesinde bulunuyor. Josh Adams ve Juan Palacios hamleleriyle takımını güçlendiren Siyah-beyazlılar, ligde ise 14 maçta 10 galibiyet alarak 3\'üncülük koltuğunda oturuyor.
Ev sahibi ekip Stelmet Zielona Gora ise grubun en zayıf takımı konumunda. Polonya ekibi, D Grubu\'nda çıktığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet elde edebilirken, 7 de mağlubiyet aldı ve grubun son sırasına demir attı. Polonya ekibi gruptan çıkmak için bir galibiyet serisi yakalayarak, grubun üst sırasındaki takımların yenilmesini beklemek zorunda.
Gora, Polonya Ligi\'nde ise şu ana kadar çıktığı 16 maçta 12 galibiyet elde ederek 2\'nci sırada kendisine yer buldu.
İki takım arasında oynanan son müsabakayı Beşiktaş Sompo Japan, kendi sahasında 65-60 kazandı.

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