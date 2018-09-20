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Spor

Beşiktaş Sompo Japan, Ivan Buva'yı renklerine bağladı

İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş Sompo Japan, Hırvat basketbolcu Ivan Buva'yı transfer ettiğini resmi sayfasından duyurdu

20 Eylül 2018 21:18

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş Sompo Japan, Hırvat basketbolcu Ivan Buva\'yı transfer ettiğini resmi sayfasından duyurdu.
2018-2019 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, pota altını 208 cm boyundaki Ivan Buva ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak güçlendirdi.
En son Çin ekibi Anhui Wenyi\'de forma giyen Ivan Buva, 2017-2018 sezonuna İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde başlamış ve süre aldığı 27 lig maçında 18 sayı, 6.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

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