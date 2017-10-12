Beşiktaş Sompo Japan ilk maçında mağlup

Beşiktaş Sompo Japan - Sidigas Avellino: 80-86

İSTANBUL, (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan, kendi sahasında Sidigas Avellino\'ya 86-80 mağlup oldu.

Beşiktaş Akatlar Spor Salonu\'nda başlayan mücadeleye çok iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar ilk çeyreği 31-23, ilk yarıyı ise 48-47 önde kapattı. 3\'üncü periyotta iyi bir performans sergileyemeyen Beşiktaş Sompo Japan, son periyota 10 sayı farkla geride girdi (74-64). Son periyotta sadece 10 sayı yiyen Beşiktaş, her ne kadar iyi bir savunma yapsa da bu yeterli olmadı ve siyah-beyazlılar sahadan 86-80 mağlup ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 23 sayıyla Beşiktaş Sompo Japan\'dan Jon Diebler olurken, Avellino\'dan Jason Rich 21 sayı üretti.

Öte yandan grubun diğer maçında Aris, Stelmet Zielona Gora\'yı 70-64 mağlup etti.