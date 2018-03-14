T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Beşiktaş Sompo Japan - Medi Bayreuth: 84-84 İSTANBUL,(DHA) SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Gentian Cici (Arnavutluk), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek) BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 9, Strawberry 23, Erkan Veyseloğlu, Clark 13, Sertaç Şan

14 Mart 2018 01:39

Beşiktaş Sompo Japan - Medi Bayreuth: 84-84

İSTANBUL,(DHA)

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Gentian Cici (Arnavutluk), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 9, Strawberry 23, Erkan Veyseloğlu, Clark 13, Sertaç Şanlı 6, Diebler 3, Lalanne 18, Kenan Sipahi, Weems 12
MEDİ BAYREUTH: York 17, Robinson 9, Linhart 14, Brooks 12, Seiferth 8, Wachalski 2, Cox 4, Amaize, Doreth 3, Marei 15
1\'İNCİ PERİYOT: 18-20
İLK YARI: 39-37
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 59-63
5 FAUL ALAN: 39.35 Jon Diebler, 39.56 Kyle Weems (Beşiktaş Sompo Japan)

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Beşiktaş Sompo Japan, 81-76\'lık mağlubiyetin rövanşında sahasında Almanya\'nın Medi Bayreuth takımı ile 84-84 berabere kalarak kupaya veda etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Beşiktaş Sompo JapanMedi BayreuthBJK Akatlar HAKEMLER Yohan Rosso Fransa Gentian Cici Arnavutluk Ademir Zurapovic Bosna Hersek BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN AdamsStrawberryErkan Veyseloğlu ClarkSertaçDieblerLalanneKenan Sipahi Weems

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24