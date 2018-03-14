Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Beşiktaş Sompo Japan - Medi Bayreuth: 84-84
İSTANBUL,(DHA)
SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Gentian Cici (Arnavutluk), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 9, Strawberry 23, Erkan Veyseloğlu, Clark 13, Sertaç Şanlı 6, Diebler 3, Lalanne 18, Kenan Sipahi, Weems 12
MEDİ BAYREUTH: York 17, Robinson 9, Linhart 14, Brooks 12, Seiferth 8, Wachalski 2, Cox 4, Amaize, Doreth 3, Marei 15
1\'İNCİ PERİYOT: 18-20
İLK YARI: 39-37
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 59-63
5 FAUL ALAN: 39.35 Jon Diebler, 39.56 Kyle Weems (Beşiktaş Sompo Japan)
FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Beşiktaş Sompo Japan, 81-76\'lık mağlubiyetin rövanşında sahasında Almanya\'nın Medi Bayreuth takımı ile 84-84 berabere kalarak kupaya veda etti.