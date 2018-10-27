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Spor

Beşiktaş Sompo Japan: 87 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 83

SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Rich 18, Kenan Sipahi 11, Alexander, Erkan Veyseloğlu 4, Buva 11, Burak Can Yıldızlı 2, Can Maxim Mutaf 24, Dusan Cantekin, Ömer Utku Al 2, Samet Geyik 4, Pressey

27 Ekim 2018 18:24

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Rich 18, Kenan Sipahi 11, Alexander, Erkan Veyseloğlu 4, Buva 11, Burak Can Yıldızlı 2, Can Maxim Mutaf 24, Dusan Cantekin, Ömer Utku Al 2, Samet Geyik 4, Pressey, Benzing 11
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Yağmur 12, Holloway 21, Mert Çevik 8, Kulig 6, Semih Erden 3, Mert Gizir 2, Ramazan Tekin, Sabahattin Can Göndür, Babic 7, Thompson 10, Minchev 14
1. PERİYOT: 21-26
DEVRE: 41-35
3. PERİYOT: 59-54
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 38.40 Samet Geyik (Beşiktaş Sompo Japan)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 4\'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 87-83 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini alırken, ilk haftayı maç yapmadan geçen konuk ekip ise 3. maçından da mağlup ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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