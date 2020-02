Beşiktaş Sompo Japan: 77 - Banvit: 79

İSTANBUL / DHA

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Banvit, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan\'ı 79-77 mağlup etti.

Serinin ikinci maçı 25 Mayıs Cuma günü saat 20:45\'te Kara Ali Acar Spor Salonu\'nda oynanacak.

SALON: Akatlar

HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Can Mavisu

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Strawberry 21, Clark 9, Adams 7, Weems 8, Lalanne 4, Kenan 8, Sertaç 14, Muratcan, Semih 6, Palacios, Erkan, Can Mutaf

BANVİT: Caloiaro 17, Thomas 16, Taylor 9, Vidmar 2, Can 4, Kulig 11, Tolga 2, Şehmus 9, Rıdvan 9, Rautins

1. Periyot: 25-23 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre: 45-47 (Banvit lehine)

3. Periyot: 60-64 (Banvit lehine)

FOTOĞRAFLI