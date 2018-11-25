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Spor

Beşiktaş Sompo Japan: 72 - Galatasaray: 74

İSTANBUL / DHA SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Özge Şentürk BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Rich 6, Kenan Sipahi, Erkan Veyseloğlu, Alexander 11, Buva 13, Burak Can Yıldızlı, Can Maxim Mutaf 14, Ömer Utku Al 4, Samet Geyik, Gibson 7, Benzi

25 Kasım 2018 20:51

İSTANBUL / DHA

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Özge Şentürk
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Rich 6, Kenan Sipahi, Erkan Veyseloğlu, Alexander 11, Buva 13, Burak Can Yıldızlı, Can Maxim Mutaf 14, Ömer Utku Al 4, Samet Geyik, Gibson 7, Benzing 17
GALATASARAY: Klobucar 7, Göksenin Köksal 8, Hayes 19, Harrison 19, Ege Arar 2, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Erol Can Çinko 11, Can Korkmaz 2, Hasan Emir Gökalp, Webster 2, Auguste 4
1. PERİYOT: 23-18
DEVRE: 37-32
3. PERİYOT: 51-50

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 8\'inci haftasındaki derbi maçta Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan\'ı 74-72 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, ligdeki 3. galibiyetini alırken, siyah-beyazlılar ise sahadan 4. kez yenik ayrıldı. Öte yandan Galatasaray\'da Hayes ve Harrison 19\'ar sayıyla oynarken, Beşiktaş Sompo Japan\'da Benzing 17 sayı kaydetti.

(FOTOĞRAFLI)

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