Beşiktaş Sompo Japan - Union Olimpija: 94-84

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Akatlar

HAKEMLER: Tomas Jasevicius, Vilius Maciulaitis, Sebastien Clivaz

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Joseph Anthony 7, Jason Rich 11, Ivan Buva 14, Erkan Veyseloğlu 2, Phil Pressey, Robin Clemens 17, Kyle Gibson 7, Ömer Al 3, Samet Geyik 18, Can Maxim Mutaf 11, Dusan Cantekin, Burak Yıldızlı 4

UNION OLIMPIJA: Aleksandar Lazic 12, Miha Lapornik 14, Drazen Bubnic 11, Mirza Begic 14, Scottie Michael, Jan Span 18, Marvin Jones 2, Luka Samanic 4, Blaz Mesicek 4, Marko Simonovic 2, Issuf Sanon, Jan Rebec 3

1\'İNCİ PERİYOT: 27-24

DEVRE: 57-39

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 75-68

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7\'nci hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan sahasında konuk ettiği Union Olimpija 94-84 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş gruptaki 3\'üncü galibiyetini alırken, Union Olimpija ise 6\'ncı kez parkeden mağlup ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)