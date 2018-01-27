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Spor

Beşiktaş Sompo Japan - Trabzonspor: 78 - 74

İSTANBUL,(DHA) SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 16, Strawberry 13, Diebler 14, Clark, Sertaç Şanlı 22, Weems 6, Palacios 4, Kenan Sipahi 3, Muratcan Güler TRABZONSPOR: Heslip 5, Vasilia

27 Ocak 2018 22:37

İSTANBUL,(DHA)

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 16, Strawberry 13, Diebler 14, Clark, Sertaç Şanlı 22, Weems 6, Palacios 4, Kenan Sipahi 3, Muratcan Güler
TRABZONSPOR: Heslip 5, Vasiliauskas 11, Alper Saruhan, Green 14, Bora Hun Paçun 2, Obekpa 12, Harris 6, Eldridge 24, Burak Eşlik
1\'İNCİ  PERİYOT: 15-19
DEVRE: 42-37
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 58-55
5 FAULLE ÇIKAN: 39.30 Vasiliauskas (Trabzonspor)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 16\'ncı hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, evinde Trabzonspor\'u 78-74 yendi.
Ev sahibi Beşiktaş Sompo Japan 12\'nci galibiyetini alırken, Trabzonspor ise 12\'nci kez mağlup oldu.
Ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile, Siyah-Beyazlı ekibin Kanadalı futbolcuları Atiba Hutchinson ve Cyle Larin de maçı tribünden takip etti.
 

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