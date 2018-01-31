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Spor

Beşiktaş Sompo Japan - Telekom Baskets Bonn: 95 - 79

İSTANBUL,(DHA) SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Aleksandar Glisic, Alexey Davydov, Vilius Maciulaitis BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 16, Strawberry 13, Diebler 16, Clark 13, Sertaç Şanlı 15, Weems 2, Kenan Sipahi 14, Palacios 2, Muratcan Güler, Samet Geyik 4, Ö

31 Ocak 2018 01:19

İSTANBUL,(DHA)

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Aleksandar Glisic, Alexey Davydov, Vilius Maciulaitis
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 16, Strawberry 13, Diebler 16, Clark 13, Sertaç Şanlı 15, Weems 2, Kenan Sipahi 14, Palacios 2, Muratcan Güler, Samet Geyik 4, Ömer Utku Al
TELEKOM BASKETS BONN: Mayo 22, Bartolo 7, DiLeo, Gamble 18, Zubcic 13, Curry 8, Hill 11, Breunig
1\'İNCİ PERİYOT: 16-19
DEVRE: 39-37
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 66-56

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13\'üncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, Almanya\'nın Telekom Baskets takımını 95-79 mağlup etti. Bu sonuçun ardından, siyah-beyazlılar gruptaki 10\'uncu galibiyetini alırken, Telekom Baskets Bonn sahadan 9\'uncu kez mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu attığı 22 sayıyla Telekom Baskets Bonn\'dan Joshua Mayo oldu.

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