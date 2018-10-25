T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş Sompo Japan - Strasbourg: 71 - 78 

İSTANBUL,(DHA) SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi HAKEMLER: Srdan Dozai, Igor Mitrovski, Sasa Maricic BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Ivan Buva 16, Kenan Sipahi 8, Erkan Veyseloğlu 5, Joe Alexander 4, Kyle Gibson 4, Robin Benzing 14, Can Maxim Mutaf 11, J

25 Ekim 2018 00:57

İSTANBUL,(DHA)

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Srdan Dozai, Igor Mitrovski, Sasa Maricic
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Ivan Buva 16, Kenan Sipahi 8, Erkan Veyseloğlu 5, Joe Alexander 4, Kyle Gibson 4, Robin Benzing 14, Can Maxim Mutaf 11, Jason Rich 5, Phil Pressey 2, Dusan Cantekin 2, Ömer Utku Al, Samet Geyik
STRASBOURG: Mike Green 18, Florent Pietrus 5, Mardy Collins 7, Ali Traore 6, Nicolas Lang 1, Jeremy Nzeulie 10, Youssoupha Fall 17, Quentin Serron 8, Ludovic Beyhurst, Quentin Goulmy 6,      
1\'İNCİ PERİYOT: 15 - 15
DEVRE: 36 - 35
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 56 - 59 

Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3\'üncü karşılaşmasında sahasında Fransa temsilcisi Strasbourg\'a 78 - 71 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayıyla Strasbourg\'dan Mike Green oldu. Siyah-Beyazlı ekip, gruptaki 4\'üncü maçında Promitheas Patras\'a konuk olacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BJK Akatlar SporKültür Kompleksi HAKEMLER Srdan Dozai Igor Mitrovski Sasa Maricic BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN Ivan BuvaKenan SipahiErkan VeyseloğluJoe AlexanderKyle GibsonRobin BenzingCan Maxim MutafJason RichPhil PresseyDusan Cantekin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24