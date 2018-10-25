Beşiktaş Sompo Japan - Strasbourg: 71 - 78 

İSTANBUL,(DHA)

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Srdan Dozai, Igor Mitrovski, Sasa Maricic

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Ivan Buva 16, Kenan Sipahi 8, Erkan Veyseloğlu 5, Joe Alexander 4, Kyle Gibson 4, Robin Benzing 14, Can Maxim Mutaf 11, Jason Rich 5, Phil Pressey 2, Dusan Cantekin 2, Ömer Utku Al, Samet Geyik

STRASBOURG: Mike Green 18, Florent Pietrus 5, Mardy Collins 7, Ali Traore 6, Nicolas Lang 1, Jeremy Nzeulie 10, Youssoupha Fall 17, Quentin Serron 8, Ludovic Beyhurst, Quentin Goulmy 6,

1\'İNCİ PERİYOT: 15 - 15

DEVRE: 36 - 35

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 56 - 59

Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3\'üncü karşılaşmasında sahasında Fransa temsilcisi Strasbourg\'a 78 - 71 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayıyla Strasbourg\'dan Mike Green oldu. Siyah-Beyazlı ekip, gruptaki 4\'üncü maçında Promitheas Patras\'a konuk olacak.

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