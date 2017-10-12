Beşiktaş Sompo Japan - Sidigas Avellino maçının ardından

Ufuk Sarıca: \"Yolumuza kazanan bir takım olarak devam edeceğiz\"

Jon Diebler: \"Çalışıp daha iyiye gitmeliyiz\"

Stefano Sacripanti: \"Galibiyetle başlamak güzel\"

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, Sidigas Avellino\'ya 86-80 mağlup oldu.

Akatlar Spor Salonu\'nda oynanan mücadelenin ardından Beşiktaş Sompo Japan Koçu Ufuk Sarıca, oyuncu Jon Diebler ve Sidigas Avellino Koçu Stefano Sacripanti basın mensuplarının karşısına çıktı.

SARICA: \"YOLUMUZA KAZANAN BİR TAKIM OLARAK DEVAM EDECEĞİZ\"

Avellino ekibini tebrik ederek sözlerine başlayan Sarıca, \"Bütün maçı çok iyi br hücum performansıyla oynadılar. Biz ise tüm maç kötüydük ama özellikle ikinci yarıda kabul edilemez hatalar yaptık. Hızlı hücumları, bunu konuşmamız rağmen, kesemedik ve çok sayı yedik. Daha çok bire bir kısımda rakibimize yenildik. Bu kadar kötü oyuna rağmen maçı dengeleyip, kazanacak noktaya getirdik ancak çok kötü hatalarla rakibimize faul atışları verdik. Eksiklerle ve hazır olmayan bir Kenan\'la oynuyoruz. Atacağımızın maksimumuna yakın bir sayı attık bugün. Tribünler de boş olunca daha ziyade hazırlık maçı gibiydi bugün. Toparlayıp yolumuza kazanan bir takım olarak devam edeceğiz\" diye konuştu.

DIEBLER: \"ÇALIŞIP DAHA İYİYE GİTMELİYİZ\"

Maçın en skorer ismi Jon Diebler ise, \"Avellino\'ya tebrikler. Çok kötü savunma yaptık bu akşam; ben dahil herkes. Kazanmaya yetecek kadar sayı bulduk ama savunma anlamında çalışmamız gerek. Gerçek bu. Uzun bir sezon var önümüzde. İlk maçtan savunmamızın henüz yeterli olmadığını görmüş olduk. Çalışıp daha iyiye gitmeiyiz\" açıklamasında bulundu.

SACRIPANTI: \"GALİBİYETLE BAŞLAMAK GÜZEL\"

Sidigas Avellino cephesinden, koç Stefano Sacripanti önemli bir glaibiyet aldıklarını söyledi. Çok mutlu olduklarını belirten Sacripanti, Son 20 dakikada sıkı savunma yaptık. Amacımız buydu. İkili oyunlarda adam değişmeyi konumuştuk, bunu da başardık. İyi basketbol oynadık savunma anlamında. Son on dakikada hücumda çok atış kaçırdık, top kayıpları yaptık. Biz yeni bir takımız, birçok yeni oyuncumuz var. Şampiyonlar Ligi\'ne kazanarak başlamak güzel\" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maç sonu açıklamalar

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)