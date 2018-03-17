Beşiktaş Sompo Japan - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 58-71

İSTANBUL,(DHA)

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Kerem Baki

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 15, Strawberry, Erkan Veyseloğlu, Clark 3, Lalanne 2, Diebler 11, Kenan Sipahi 1, Weems 7, Sertaç Şanlı 10, Semih Erden 7, Can Maxim Mutaf 2

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Can Korkmaz 3, Lopez 17, Doğukan Şanlı 5, Boothe 9, Fall 6, Jankovic 14, Jones 10, Harris 5, Mehmet Özdoğan, Ersin Dağlı 2, Mustafa Kırcalı, Agah Abdussamed Kızılkaya

1\'İNCİ PERİYOT: 6-24

İLK YARI: 27-40

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 47-56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 21\'inci hafta mücadelesinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan\'ı 71-58 mağlup etti. Bu sonuçla konuk ekip 13\'üncü galibiyetini alırken, siyah beyazlılar 7\'nci kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

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