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Spor

Beşiktaş Sompo Japan - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 58-71

İSTANBUL,(DHA) SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Kerem Baki BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 15, Strawberry, Erkan Veyseloğlu, Clark 3, Lalanne 2, Diebler 11, Kenan Sipahi 1, Weems 7, Sertaç Şanlı 10, Semih Erden 7, Can Maxim Mutaf

17 Mart 2018 18:24

İSTANBUL,(DHA)

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Kerem Baki
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 15, Strawberry, Erkan Veyseloğlu, Clark 3, Lalanne 2, Diebler 11, Kenan Sipahi 1, Weems 7, Sertaç Şanlı 10, Semih Erden 7, Can Maxim Mutaf 2
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Can Korkmaz 3, Lopez 17, Doğukan Şanlı 5, Boothe 9, Fall 6, Jankovic 14, Jones 10, Harris 5, Mehmet Özdoğan, Ersin Dağlı 2, Mustafa Kırcalı, Agah Abdussamed Kızılkaya
1\'İNCİ PERİYOT: 6-24
İLK YARI: 27-40
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 47-56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 21\'inci hafta mücadelesinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan\'ı 71-58 mağlup etti. Bu sonuçla konuk ekip 13\'üncü galibiyetini alırken, siyah beyazlılar 7\'nci kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

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