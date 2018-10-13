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Spor

Beşiktaş Sompo Japan - Pınar Karşıyaka: 61-57

İSTANBUL, (DHA) -  SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Kenan Sipahi (6), Gibson (4), Erkan Veyseloğlu (8), Alexander (1), Buva (6), Burak Can Yıldızlı (4), Can Maxim Mutaf (7), Duşan Canteki

13 Ekim 2018 19:27

İSTANBUL, (DHA) - 
SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Kenan Sipahi (6), Gibson (4), Erkan Veyseloğlu (8), Alexander (1), Buva (6), Burak Can Yıldızlı (4), Can Maxim Mutaf (7), Duşan Cantekin (2),Ömer Al (4), Samet Geyik (2), Pressey (3), Benzing (14)
PINAR KARŞIYAKA: Walker (14), Henry (3), Erdi Gülaslan, İlkan Karaman (11),Marei (10), Akif Egemen Güven (2), Berk İbrahim Uğurlu (3), Görkem Doğan, Tayfun Erülkü, Gailius (10), Chatman (4)
1. PERİYOT: 13-12
DEVRE: 32-31
3. PERİYOT: 51-47

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 2\'nci haftasında Beşiktaş Sompo Japan, evinde Pınar Karşıyaka\'yı 61-57 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

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