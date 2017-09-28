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Spor

Beşiktaş Sompo Japan - Olympiakos: 70-65

İSTANBUL, (DHA) - TÜBAD Basketbol Turnuvası'nda oynanan mücadelede Beşiktaş Sompo Japan, Olympiakos'u 70-65 mağlup ederek finale yükseldi

28 Eylül 2017 20:57

İSTANBUL, (DHA) - TÜBAD Basketbol Turnuvası\'nda oynanan mücadelede Beşiktaş Sompo Japan, Olympiakos\'u 70-65 mağlup ederek finale yükseldi.
Beşiktaş Sompo Japan, Olympiakos, Gaziantep Basketbol ve Galatasaray Odeabank arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu\'nda düzenlenen turnuvanın ilk maçına iyi başlayan Beşiktaş, ilk periyodu 17-12, ilk yarıyı ise 32-31 önde kapattı.
3\'üncü periyotta Olympiakos skor olarak öne geçerken, son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş Sompo Japan sahadan 70-65 galip ayrıldı.
Beşiktaş Sompo Japan\'ın finaldeki rakibi, Galatasaray Odeabank - Gaziantep Basketbol maçının galibi olacak.

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