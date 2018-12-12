Beşiktas Sompo Japan - Medi Bayreuth: 74 - 90

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Besiktas Akatlar

HAKEMLER: Dozai Srdan, Maricic Sasa, Sharapa Andrei

BEŞİKTAS SOMPO JAPAN: Kyle Gibson 2, Erkan Veyseloğlu 9, Ivan Buva 8, Phil Pressey 9, Joe Alexander, Jason Rich 17, Robin Benzing 15, Ömer Utku Al 3, Samet Geyik 9, Burak Yıldızlı 2, Enes Berkay Taşkıran, Dusan Cantekin

MEDİ BAYREUTH: Gregor Hrovat 13, Kassius Robertson 31, David Stockton 8, Hassan Martin 4, De\'Mon Brooks 13, Bastian Doreth, Lukas Meisner 2, Andreas Seiferth 16, Nick Raivio 3, Johannes Krug, Steve Wachalski

1\'İNCİ PERİYOT: 13 - 19

DEVRE: 37 - 30

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 53 - 61

5 FAUL ALAN: De\'Mon Brooks (Medi Bayreuth)

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8\'inci haftasında Beşiktaş Sompo Japan sahasında Medi Bayreuth\'a 90 - 74\'lük skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla 5\'inci mağlubiyetini alırken, konuk ekip 4\'üncü kez parkeden galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 31 sayıyla Medi Bayreuth\'tan Kassius Robertson oldu.

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