Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep Basketbol: 87-80

İSTANBUL,(DHA)

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 22, Strawberry 16, Weems 5, Diebler 2, Semih Erden 11, Can Maxim Mutaf 13, Clark 2, Erkan Veyseloğlu 2, Kenan Sipahi, Lalanne 14

GAZİANTEP BASKETBOL: Miller 15, Erol Can Çinko 9, Armand 20, Balazic 2, Carter 21, Murat Göktaş, Can Uğur Öğüt, Orhan Haciyeva, Freimanis 13

1\'İNCİ PERİYOT: 27-20

İLK YARI: 50-38

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 73-66

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 25\'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Gaziantep Basketbol\'u 87-80 mağlup ederek 17\'nci galibiyetine uzandı. Konuk ekip ise 18\'inci kez mağlup oldu.