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Spor

Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep Basketbol: 87-80

İSTANBUL,(DHA) SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 22, Strawberry 16, Weems 5, Diebler 2, Semih Erden 11, Can Maxim Mutaf 13, Clark 2, Erkan Veyseloğlu 2, Kenan Sipahi, Lalanne 14 GAZİANTEP B

14 Nisan 2018 22:23

İSTANBUL,(DHA)

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 22, Strawberry 16, Weems 5, Diebler 2, Semih Erden 11, Can Maxim Mutaf 13, Clark 2, Erkan Veyseloğlu 2, Kenan Sipahi, Lalanne 14
GAZİANTEP BASKETBOL: Miller 15, Erol Can Çinko 9, Armand 20, Balazic 2, Carter 21, Murat Göktaş, Can Uğur Öğüt, Orhan Haciyeva, Freimanis 13
1\'İNCİ PERİYOT: 27-20
İLK YARI: 50-38
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 73-66

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 25\'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Gaziantep Basketbol\'u 87-80 mağlup ederek 17\'nci galibiyetine uzandı. Konuk ekip ise 18\'inci kez mağlup oldu.

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