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Spor

Beşiktaş Sompo Japan - Eskişehir Basket: 87-69

İSTANBUL,(DHA) SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Kerem Baki BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 11, Strawberry 15, Weems 16, Clark 11, Sertaç Şanlı 9, Kenan Sipahi 10, Semih Erden 6, Palacios 2, Can Maxim Mutaf, Muratcan Güler 7, Er

11 Mayıs 2018 00:13

İSTANBUL,(DHA)

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Kerem Baki
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 11, Strawberry 15, Weems 16, Clark 11, Sertaç Şanlı 9, Kenan Sipahi 10, Semih Erden 6, Palacios 2, Can Maxim Mutaf, Muratcan Güler 7, Erkan Veyseloğlu
ESKİŞEHİR BASKET: Buğrahan Tuncer 16, Yunus Sonsırma 4, Caner Erdeniz 3, Duncan 8, Ayres 13, Doğan Şenli 2, Dorukhan Engindeniz 6, Marshall 13, Kravtsov 4, Berkay Candan, Mehmet Fırat Alemdaroğlu
1\'İNCİ PERİYOT: 20-15
İLK YARI: 41-32
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-57
5 FAUL ALAN: 34.06 Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan) - 36.16 Ayres (Eskişehir Basket)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 29\'uncu hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Eskişehir Basket\'i 87-69 mağlup etti.

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