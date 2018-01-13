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Spor

Beşiktaş Sompo Japan - Demir İnşaat Büyükçekmece: 78-65

İSTANBUL, (DHA) SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Özlem Yalman, İsmail Aydın, Halil Baldemir BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Diebler 14, Adams 14, Strawberry 10, Weems, Palacios 10, Clark 16, Kenan Sipahi 10, Sertaç Şanlı 4, Muratcan Güler, Erkan Veyseloğlu DEMİR İNŞAA

13 Ocak 2018 23:26

İSTANBUL, (DHA)

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Özlem Yalman, İsmail Aydın, Halil Baldemir
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Diebler 14, Adams 14, Strawberry 10, Weems, Palacios 10, Clark 16, Kenan Sipahi 10, Sertaç Şanlı 4, Muratcan Güler, Erkan Veyseloğlu
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 12, Oğulcan Baykan 2, Simpson 6, Kairys 4, Stojanovski 14, Burak Can Yıldızlı 15, Deniz Kılıçlı 10, Merthan Mutlu 2, Moldoveanu, Melih Yıldız, Muhammed Faik Altınkalem
1\'İNCi PERİYOT: 17-21
İLK YARI: 45-40
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-50

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15\'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece\'yi 78-65 yendi.

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