Beşiktaş Sompo Japan - Demir İnşaat Büyükçekmece: 78-65

İSTANBUL, (DHA)
SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Özlem Yalman, İsmail Aydın, Halil Baldemir
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Diebler 14, Adams 14, Strawberry 10, Weems, Palacios 10, Clark 16, Kenan Sipahi 10, Sertaç Şanlı 4, Muratcan Güler, Erkan Veyseloğlu
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 12, Oğulcan Baykan 2, Simpson 6, Kairys 4, Stojanovski 14, Burak Can Yıldızlı 15, Deniz Kılıçlı 10, Merthan Mutlu 2, Moldoveanu, Melih Yıldız, Muhammed Faik Altınkalem
1\'İNCi PERİYOT: 17-21
İLK YARI: 45-40
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-50
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15\'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece\'yi 78-65 yendi.