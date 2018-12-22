T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş Sompo Japan - Banvit: 95-75

İSTANBUL (DHA) SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Serhat Büker, Polat Parlak BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 13, Rich 14, Erkan Veyseloğlu 7, Burak Can Yıldızlı 13, Buva 19, Kenan Sipahi 3, Samet Geyik 4, Gibson 10, Benzing 10, Dusan Cantekin 2

22 Aralık 2018 19:14

İSTANBUL (DHA)

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Serhat Büker, Polat Parlak
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 13, Rich 14, Erkan Veyseloğlu 7, Burak Can Yıldızlı 13, Buva 19, Kenan Sipahi 3, Samet Geyik 4, Gibson 10, Benzing 10, Dusan Cantekin 2
BANVİT: Ragıp Berke Atar 2, Rıdvan Öncel 5, Şehmus Hazer 12, Perez 13, Oliver 17, Metehan Akyel 2, İsmail Cem Ulusoy, Morgan 13, Shelton 8, Neal 3
1\'İNCİ PERİYOT: 19-20
İLK YARI: 46-35
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 68-56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12\'nci hafta müsabakasında Beşiktaş Sompo Japan sahasında Banvit\'i 95-75 yendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SALON BJK Akatlar HAKEMLER Ali Serkan Emlek Serhat Büker Polat Parlak BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN PresseyRichErkan VeyseloğluBurak Can YıldızlıBuvaKenan SipahiSamet GeyikGibsonBenzingDusan CantekinRagıp Berke AtarRıdvan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24