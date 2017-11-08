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Spor

Beşiktaş Sompo Japan - Aris: 83 - 61

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi 5'inci maçında konuk ettiği Yunanistan'ın Aris takımını 83-61 mağlup etti

08 Kasım 2017 00:56

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi 5\'inci maçında konuk ettiği Yunanistan\'ın Aris takımını 83-61 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Beşiktaş Sompo Japan, gruptaki ilk maçından mağlup, ikinci maçında deplasmanda Oostende\'yi 49-77, üçüncü maçında Zielona Gora\'yı 65-60 ve ve dördüncü maçında CEZ Nymburk\'u 64-70 yenmişti.
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
1. Periyot: 15 - 22
2. Periyot: 40 - 33
3. Periyot: 60 - 47
Maç sonu: 83 - 61

ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)

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