Beşiktaş Sompo Japan - Aris: 83 - 61

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi 5\'inci maçında konuk ettiği Yunanistan\'ın Aris takımını 83-61 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Beşiktaş Sompo Japan, gruptaki ilk maçından mağlup, ikinci maçında deplasmanda Oostende\'yi 49-77, üçüncü maçında Zielona Gora\'yı 65-60 ve ve dördüncü maçında CEZ Nymburk\'u 64-70 yenmişti.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

1. Periyot: 15 - 22

2. Periyot: 40 - 33

3. Periyot: 60 - 47

Maç sonu: 83 - 61

ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)