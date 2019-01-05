T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş Sompo Japan - Adatıp Sakarya BŞB: 77-65

İSTANBUL (DHA) SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey, Rich 22, Erkan Veyseloğlu 9, Alexander 10, Buva 18, Benzing 10, Samet Geyik 8, Can Maxim Mutaf, Kenan Sipahi ADATIP SAKARYA

05 Ocak 2019 19:39

İSTANBUL (DHA)

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey, Rich 22, Erkan Veyseloğlu 9, Alexander 10, Buva 18, Benzing 10, Samet Geyik 8, Can Maxim Mutaf, Kenan Sipahi
ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL: Alp Karahan 12, Bora Hun Paçun 4, Etou 13, Wilbekin 15, Barlow 5, Edogi 10, Herndon 3, Burak Eşlik 3, Mehmet Meriç, Hüseyin Çevirgen
1\'İNCİ PERİYOT: 17-26
İLK YARI: 40-34
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-51
5 FAUL: 36.00 Buva (Beşiktaş Sompo Japan) - 38.06 Bora Hun Paçun (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 14\'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan evinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol\'u 77-65 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan ligdeki 8\'inci galibiyetini alırken, Adatıp Sakarya BŞB ise 9\'uncu mağlubiyetiyle salondan ayrıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SALON BJK Akatlar HAKEMLER Mehmet Karabilecen Alper Altuğ Köselerli ZiyaSOMPO JAPAN Pressey RichErkan VeyseloğluAlexanderBuvaBenzingSamet GeyikCan Maxim Mutaf Kenan Sipahi ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL Alp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24