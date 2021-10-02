Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş Süper Lig'deki 2 maçlık galibiyet hasretine son vermenin peşinde. 8. haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde giren Siyah Beyazlılar, 5 maçtır yenilmeyen Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçının VAR hakemi ise Arda Kardeşler oldu.

Ligde oynadığı son maçta Altay'a 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan Beşiktaş, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.

Sivasspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi.

Sakat futbolculardan sevindirici haber

Bir süredir sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira'dan sevindirici haber geldi.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan 3 oyuncunun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde mücadelede forma giyme ihtimali bulunuyor.

Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Welinton Souza ve Francisco Montero'nun ise Sivasspor karşılaşmasında görev yapması beklenmiyor.

31. randevu

Beşiktaş ile Sivasspor birbirlerine 31. kez rakip olacaklar.

İki takım arasında geride kalan 30 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

Siyah-beyazlı takım geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 3-0 üstünlük kurdu. Sivas'taki mücadele ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İstanbul'daki maçlarda eşitlik var

Beşiktaş, 15 kez konuk ettiği rakibine karşı zorlandı.

Siyah-beyazlı ekip, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 6 kez yenebildi.

Beşiktaş, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

2019-2020 ve 2018-2019'da Vodafone Park'taki iki maçta rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, geçen sezonki mücadeleyi ise 3-0 kazanmayı başardı.

İlk 11'ler

Beşiktaş XI: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Oğuzhan, Kenan, Güven, Batshuayi

Sivasspor XI: Muammer, Ahmet, Dimitrios, Caner, Uğur, Azubuike, Hakan Arslan, Felix, Pedro, Gradel, Kayode