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Spor

Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 17'nci haftasında Sivasspor ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti

20 Aralık 2017 17:02

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Süper Lig\'in 17\'nci haftasında Sivasspor ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Öte yandan dünkü İdmanda sakatlanan Talisca\'nın salonda çalıştığı öğrenildi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 16.00\'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
SİYAH-BEYAZLILAR ÖZEL KONUKLARINI AĞIRLADI
Beşiktaş\'in BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanı Boğaziçi Otizm Gençlik ve Spor Kulübü ve Kadıköy Belediyesi Kriton Curi Gönüllüleri izledi. Teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcular, antrenman sonrası ziyaretçileriyle bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

(FOTOĞRAFLI)

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