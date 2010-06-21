Beşiktaş, Sinem Kobal'ı ağlattı

T24 - Sinem Kobal bir grup Beşiktaş'lının Arda aleyhine yaptığı tezahürat yüzünden zor anlar yaşadı.



Yerli “Gossip Girl” olarak anılan “Küçük Sırlar” isimli dizinin çekimleri başladı. Başrollerinde Sinem Kobal ve Burak Özçivit’in yer aldığı dizinin ilk çekimleri önceki gün Nişantaşı’nda gerçekleştirildi.



Ancak Nişantaşı’ndaki çekimlerde yaşanan tatsız bir olay, hasta olmasına rağmen sette hazır bulunan Sinem Kobal’ın keyfini kaçırdı. Beşiktaş İnönü Stadı’ndaki Quaresma’nın imza töreninden çıkan siyah-beyazlı bazı taraftarların Nişantaşı’nda kurulan setin önünden geçerken Arda Turan aleyhine tezahürat yapması Kobal’ın zor anlar yaşamasına neden oldu. Tezahüratlar sonrası çok üzülen ve rol arkadaşlarının desteğiyle sakinleşen Sinem Kobal’ın sinirden ağladığı da iddia edildi. Yaşanan bu olaydan futbolcu aşkına hiç bahsetmeyen Kobal’ın set çalışanlarını da “Arda’ya sakın söylemeyin” diye sıkı sıkı tembihlediği öne sürüldü.



