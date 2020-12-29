Beşiktaş, Sevilla forması giyen Gnagnon'u kiralamak için girişimlere başladı

Süper Lig'de Sivasspor'u 3-0 yenen ve yılı 2. sırada kapatan Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlı takım Sevilla'dan Joris Gnagnon'u transfer etmek için girişimlere başladı.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, La Liga takımlarından Sevilla'nın formasını giyen 23 yaşındaki stoper Joris Gnagnon'u kiralamak için harekete geçti. Beşiktaş'ta maç sonu teknik direktör Sergen Yalçın, ''1-2 oyuncu takviyesi düşünüyoruz'' sözlerini kullanmıştı.

13.5 milyon euro'ya transfer olmuştu

Sevilla'nın 2 sene önce Rennes'den 13.5 milyon euro karşılığı kadrosuna kattığı Fransız futbolcu, İspanyol ekibinde forma şansı bulamıyor.

Bu sezon sadece Kral Kupası'nda 29 dakika oynayabilen ve La Liga'da süre alamayan Gnagnon, geçen sezonu kiralık olarak eski takımı Rennes de geçirmişti.