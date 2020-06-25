Beşiktaş, Santi Cazorla için pazarlıklara başladı

Beşiktaş'ta yeni sezon harekatı hızlı başladı. Siyah beyazlı ekibe menajerler aracılığı ile önerilen yıldız isim Santi Cazorla olurken, Beşiktaş bu oyuncunun transferi için pazarlıklara başladı.



Sol bek transferi konusunda Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N’Sakala’yla anlaşan; kaleci hamlesi konusunda da; Volkan Babacan ve Sinan Bolat’la temaslarını sürdüren yönetim, hücum hattında yeni bir ismi gündemine aldı.



Beşiktaş, İspanya La Liga ekibi Villarreal’le sözleşmesi lig bitiminde tamamlanacak olan dünyaca ünlü yıldız Santi Cazorla’yı hedefleri arasına ekledi. Kulübe menacerler aracılığıyla önerilen 35 yaşındaki futbolcu için temaslara başlayan idarecilerin, 10 numara ve sol kanat hatlarında görev yapabilen Santi Cazorla için pazarlıklara başladığı kaydedildi.

Premier Lig ekibi Arsenal’deki 6 yıllık macerasını tamamlamasının ardından futbola başladığı Villarreal’e geri dönen Cazorla, geçen sezon 46 mücadelede 7 gol ve 11 asistle oynamıştı.



Yönetimin, İspanyol yıldızla 1+1 yıllık kontrat için görüştüğü, tecrübeli ismi Katar ekibi Al Sadd’ın da takip ettiği bildirildi.

Santi Cazorla, Villarreal formasıyla son 2 sezonda 79 maçta 19 gol ve 19 asistlik performans ortaya koydu