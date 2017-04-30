Beşiktaş, şampiyonluk yolunda yara aldı

Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 29. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir'e konuk olduğu maçtan 3-1 yenik ayrıldı.
Ligin 29.haftasında Beşiktaş, en yakın takipçisi Medipol Başakşehir ile karşılaştı.
Mücadeleden Başakşehir 3-1 galip ayrıldı. Bı sonuçla Beşiktaş, 64 puanda kalarak zirvedeki yerini korudu. Başakşehir de puanını 60’a yükselterek zirve takibini sürdürdü.
Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetti.
7.dakikada Medipol Başakşehir, Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0 öne geçti.
12.dakikada Medipol Başakşehir, Emmanuel Adebayor'un attığı golle farkı ikiye çıkardı.
18.dakikada Medipol Başakşehir, Cengiz Ünder'in attığı golle skoru 3-0 yaptı.
88.dakikada Beşiktaş, Demba Ba'nın attığı golle skoru 3-1'e getirdi.