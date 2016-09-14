T24 LogoT24 Logo
Spor
BBC Türkçe

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne puanla başladı

Kara Kartallar, B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Benfica'yla 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'a beraberliği getiren frikik golünü uzatma dakikalarında, Benfica'dan kiralanan Talisca attı.

14 Eylül 2016 03:14

Beşiktaş, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'ndaki ilk maçında Benfica ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Lizbon'daki maçta 12. dakikada Cervi'nin golüyle ilk yarıyı yenik kapatan Beşiktaş, Brezilyalı futbolcusu Talisca'nın uzatma dakikalarında attığı frikik golüyle bir puan aldı.

Beşiktaş, ikinci yarıda oyuna giren Talisca'yı Benfica'dan kiralamıştı.

B Grubu'nun diğer maçında ise Napoli deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti.

Kara Kartallar gruptaki ikinci maçında 28 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Dinamo Kiev'le karşılaşacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Benfica karşılaşmasında, Kardemir Karabükspor maçı kadrosunda 7 değişiklik yaparak başladı:

Tolga; Beck-Marcelo-Tosic-Adriano: Atiba-Gökhan İnler; Quaresma-Oğuzhan-Caner; Aboubakar.

Beşiktaş maça kötü başlamasa da, Benfica geliştirdiği ilk ciddi atakta golü buldu. Kara Kartallar birinci devre golden sonra istediği futbolu oynayamadı.

İkinci yarıya Oğuzhan'ın yerine Talisca ile başlayan Beşiktaş, Adriano-Cenk ve Aboubakar-Olcay değişiklikleri ile giderek daha fazla risk aldı ve etkili bir futbol oynadı.

Kara Kartallar ikinci yarıda baskılı oynasa da, golde eleştirilen kalecisi Tolga'nın 85. dakikadaki önemli, kurtarışı ile ayakta durdu. Talisca'nın 90+3'deki frikik golüyle de Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Manchester City ile Borussia Mönchengladbach arasındaki karşılaşma, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Sağanak yağış, Etihad Stadı'ndaki maçın oynanmasını engelledi.

Karşılaşma bugün TSİ 21.45'te oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Paris St Germain: 1 - Arsenal: 1

Basel: 1 - Ludogorets Razgrad: 1

Barcelona: 7 - Celtic: 0

Bayern Münih: 5 - FC Rostov: 0

PSV Eindhoven: 0 - Atletico Madrid: 1

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kara KartallarGrubuBenficaBeşiktaşTaliscaAvrupaLigiCerviBeşiktaş BrezilyalıTalisca BenficaNapoliDinamo KievKartallarEylülTeknik DirektörüGüneş BenficaKardemir KarabüksporBeck-Marcelo-Tosic-Adriano:

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24