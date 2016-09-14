Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne puanla başladı

Beşiktaş, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'ndaki ilk maçında Benfica ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Lizbon'daki maçta 12. dakikada Cervi'nin golüyle ilk yarıyı yenik kapatan Beşiktaş, Brezilyalı futbolcusu Talisca'nın uzatma dakikalarında attığı frikik golüyle bir puan aldı.

Beşiktaş, ikinci yarıda oyuna giren Talisca'yı Benfica'dan kiralamıştı.

B Grubu'nun diğer maçında ise Napoli deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti.

Kara Kartallar gruptaki ikinci maçında 28 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Dinamo Kiev'le karşılaşacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Benfica karşılaşmasında, Kardemir Karabükspor maçı kadrosunda 7 değişiklik yaparak başladı:

Tolga; Beck-Marcelo-Tosic-Adriano: Atiba-Gökhan İnler; Quaresma-Oğuzhan-Caner; Aboubakar.

Beşiktaş maça kötü başlamasa da, Benfica geliştirdiği ilk ciddi atakta golü buldu. Kara Kartallar birinci devre golden sonra istediği futbolu oynayamadı.

İkinci yarıya Oğuzhan'ın yerine Talisca ile başlayan Beşiktaş, Adriano-Cenk ve Aboubakar-Olcay değişiklikleri ile giderek daha fazla risk aldı ve etkili bir futbol oynadı.

Kara Kartallar ikinci yarıda baskılı oynasa da, golde eleştirilen kalecisi Tolga'nın 85. dakikadaki önemli, kurtarışı ile ayakta durdu. Talisca'nın 90+3'deki frikik golüyle de Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Manchester City ile Borussia Mönchengladbach arasındaki karşılaşma, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Sağanak yağış, Etihad Stadı'ndaki maçın oynanmasını engelledi.

Karşılaşma bugün TSİ 21.45'te oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Paris St Germain: 1 - Arsenal: 1

Basel: 1 - Ludogorets Razgrad: 1

Barcelona: 7 - Celtic: 0

Bayern Münih: 5 - FC Rostov: 0

PSV Eindhoven: 0 - Atletico Madrid: 1