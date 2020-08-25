Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında PAOK'a konuk olan Beşiktaş, tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanan maçta rakibine 3-1'lik skorla boyun eğdi.
Bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi umutlarına veda eden Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam etmeye hak kazandı.
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın takımını sahaya Ersin, Lens, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Necip, Boyd, Mensah, N'Koudou ve Larin 11'iyle sürerken, ikinci yarıda Oğuzhan, Dorukhan ve Umut'a şans verdi.
Karşılaşmada Yunan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 7 ve 24. dakikalarda Christos Tzolis ve 30. dakikada Dimitrios Pelkas kaydetti.
Öte yandan PAOK, 41. dakikada Chuba Akpom ile bir penaltı atışından yararlanamadı.
Siyah-beyalı ekibin tek golü ise 37. dakikada Cyle Larin'den geldi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, 1 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle birlikte belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçları 24 Eylül Perşembe günü oynanacak ve bu turu geçen takımlar play-off turuna yükselmeye hak kazanacak.