Beşiktaş, Salih Uçan ile anlaştı

Beşiktaş Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Transfer sezonu resmi olarak başladığında imzalar atılacak.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.

Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor ile 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Transfer sezonu resmi olarak başladığında imzalar atılacak.

Alanyaspor formasıyla 40 resmi maça çıkan Salih Uçan, takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. (TRT Spor)