T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beşiktaş saldırılarını sosyal medyada övenlere tutuklama

İçişleri Bakanlığı, 235 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu

14 Aralık 2016 23:57

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından sosyal medyada saldırıyı öven paylaşımlar yaptığı tespit edilen 4 kişi, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Beşiktaş'ta 37'si polis 44 kişinin yaşamını yitirdiği, 155 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili övücü paylaşımlar yaptığı tespit edilen 4 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık sevk yazısında, şüphelilerin sosyal medyada Beşiktaş'taki saldırı sonrasında "PKK'yı övücü ve devleti aşağılayıcı mahiyette paylaşımlarda bulunduğu, örgütün cebir, şidddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını" yaptıklarını ifade etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de ifadesini aldığı şüpheliler İbrahim B., Hakan A., Filiz Ç., ve Cezmi D.'nin, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

 

ETİKETLER

beşiktaşdolmabahçesosyal medyaövmesuç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24