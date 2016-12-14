Beşiktaş saldırılarını sosyal medyada övenlere tutuklama

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından sosyal medyada saldırıyı öven paylaşımlar yaptığı tespit edilen 4 kişi, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Beşiktaş'ta 37'si polis 44 kişinin yaşamını yitirdiği, 155 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili övücü paylaşımlar yaptığı tespit edilen 4 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık sevk yazısında, şüphelilerin sosyal medyada Beşiktaş'taki saldırı sonrasında "PKK'yı övücü ve devleti aşağılayıcı mahiyette paylaşımlarda bulunduğu, örgütün cebir, şidddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını" yaptıklarını ifade etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de ifadesini aldığı şüpheliler İbrahim B., Hakan A., Filiz Ç., ve Cezmi D.'nin, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.