Beşiktaş sahili yeni yapılan otele satıldı, Twitter'da büyük tepki

Beşiktaş’taki Kadıköy Şehir Hatları İskelesi’nin Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nin yanına yapılan Shangri-La Oteli’ne satıldığının ortaya çıkması, büyük tepkiye yol açtı. Twitter'da Beşiktaş sahilinin bir bölümünün bu şekilde özelleştirilmesine büyük tepkiler dile getirildi.

Hüseyin İstemil'in Taraf'taki haberine göre, Galataport’un özelleştirilmesiyle başlayan tartışmalar bitmeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çok tartışılacak bir karara imza attığı öğrenildi. Beşiktaş’taki Kadıköy İskelesi Türk-Çin ortaklığıyla yapılan Shangri-La Oteli’ne satıldı. İddialara göre Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nin hemen karşısına yapılan Shangri-La Oteli iskeleyi satın aldı ve bundan böyle özel olarak otel ulaşımı için kullanacak. Beşiktaş’ta Kadıköy İskelesi olarak ise rıhtımda bulunan Üsküdar İskelesi kullanılacak. Mimarlar ve şehir plancıları iskelenin otel tarafından özel iskele olarak kullanılacağını söyledi. Otelin açılış görüntülerinde iskele otel sınırları içinde gösterildi. İskelenin satılma gerekçesi daha önce Akaretler Durağı’nda olduğu gibi “güvenlik” olarak açıklanacak.

İskele otel sınırlarında

11 mayısta Başbakan Erdoğan tarafından açılışı yapılan otelin tanıtım görüntülerinde iskele, otel sınırları içinde yer alıyor. Ayrıca Kadıköy İskelesi ile otel arasındaki yolun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Çalışma Ofisi’nin emniyeti için araç trafiğine kapatıldığı, bu alanın da Sahangri- La Oteli’ne devredileceği öğrenildi. Konuyla ilgili ulaştığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi herhangi bir açıklama yapmazken gerekli düzenlemeler için çalışmalar başlatıldı. Önce Başbakanlık Ofisi’nin yanından geçen yol trafiğe kapatıldı. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı kararla Dolmabahçe’nin yanından geçen yol da kapatıldı. Deniz Müzesi’nin yanından kalkan İETT otobüsleri, güzergâhını değiştirerek Barbaros Bulvarı’ndan dönüşlerini sağlamaya başladı.

Uygulama tamamen hukuksuz

Shangri-La Oteli’ni tescilli bir yapı olan tütün depolarının yerine yapıldığı için dava eden Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu iskelenin durumunu Taraf’a değerlendirdi. Muhçu, otele açtıkları davanın İstanbul İdare Mahkemesi’nde devam ettiğini belirterek uluslararası kanunlar ve Türkiye’deki ilgili yasalara göre kıyıların hiçbir şekilde vatandaşlara kapatılamayacağını, iskelenin satılma durumunun da tamamen hukuksuz olduğunu ifade etti. Muhçu şöyle devam etti: “Dolmabahçe’nin Başbakanlık Ofisi olarak kullanılmaya başlanmasından sonra yoğun olarak kullanılan Akaretler Otobüs durağı hiçbir açıklama yapılmadan kapatıldı. Sonra ‘güvenlik gerekçesiyle kapattık’ dediler. Şimdi de iskele için bunu yapmak istiyorlar. İskele tamamen kamusal alandır. Kıyıda yer aldığı için hiçbir şekilde satılamaz veya kiralanamaz. Açtığımız davayla yargının otel ile ilgili iptal kararı vereceği kanaatindeyim.”

Kaynağı belirlenemeyen yangın çıkmıştı

Muhçu sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce iskelede kaynağı belirlenemeyen bir yangın çıktı ve bir kısmı kullanılmaz hale geldi. Şimdi de fiilen kıyı bandı tamamen kapatılmaya çalışılarak yapılan otele tahsis edilmeye çalışıldığı ortaya çıkıyor.”



Beşiktaş sahilinin satışına Twitter'dan büyük tepki





- Güvenlik gerekçesiyle önce çay bahçesi, sonra duraklar ve yol, şimdi de iskele! Başbakansız Beşiktaş'ı özledik

- Beşiktaş kadiköy iskelesi ShangriLa Oteline satılmış yolda kapatılacak Halkın girmesi yasak Sahil halkın neyine! Yaşasın Oteller AVM'ler!

-Zaten kaybetmiştik ama Beşiktaş İskele'ye içim gitti yine de. Öğrenciyken kahvaltımızı yapıp gece içtiğimiz mekan, herkesin yolu düşmüştür.

- Önce çay bahçelerimiz sonra otobüs durağı, iskele yolu ve iskele de gitti sonunda. Yakında bizi de Beşiktaş'tan atarlar

- Gezi parkı?Beşiktaş sahil?Kafası kıyak olan kim? Neler oluyor yaa, gerçekten neler oluyor???

- beşiktaş'taki kadıköy iskelesini hatırlıyor musunuz? işte o iskele, yanı başına yapılan otele satılmış. hayat ne tuhaf, vapurlar falan...

- Beşiktaş'taki iskele yeni yapılan otele satılmış. Anayasal bir hak olarak vatandaşın malını kim, nasıl satar ve neden kimse dur demez

- Anemmm Beşiktaş sahil de halka kapanmış. Taksim Meydan zaten iptal. Gidelim mi abiler biz burdan, istenmiyoruz sanki?

- Ne çok zenginmişim meğer jeton parasına Beşiktaş İskele'de vedalar, buluşmalar, aylaklıklar, 1001 çeşit duygu.. Dileyene artık a la carte...

- Taksim de park Beşiktaş ta iskele.... Başka??

- İnşaat başladığından beri korktuğum şey gerçek oldu:Beşiktaş'ta iskele otelin! Umarım sadece iddiadır.

- Akıllı olun! Yeni motto: yukarda Allah, yerde para! Büyük Türkiye için Gezi Parkı, Beşiktaş iskele, Belgrad Ormanları'nın ne önemi olabilir?

- Beşiktaş Kadıköy iskelesini&sahil yolunu Çinli otele satın,Üsküdar Paşalimanı'da yalı inşa edin yetmediyse boğazı kapatın tamamen