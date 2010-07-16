-BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 16.07.2010 - UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları'nın Vikingur takımını 3-0 yenerek, tur için avantaj elde eden Beşiktaş'ta gözler rövanş maçına çevrildi. Siyah-beyazlı takım, Vikingur ile 22 Temmuz Perşembe günü deplasmanda yapacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, dün akşam Vikingur karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular koşunun ardından çalışmayı tamamladı. Diğer futbolcular ise istasyon ve pas çalışmalarının ardından yarım sahada kanatlardan pas, şut ve taktik çalışmaları yaptı. Antrenmana, sakatlıkları bulunan Rüştü, Yusuf ve Rıdvan ile izinli olan Holosko ve Tello katılmadı. Bu arada, antrenmanı, İstanbul şampiyonu olan Beşiktaş Mini Minikler Futbol Takımı da izledi. Minik sporcular, teknik direktör Bernd Schuster ve futbolcularla fotoğraf da çektirdi. Siyah-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.