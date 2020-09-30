Beşiktaş, Rosier ve Kalinic için kesenin ağzını açtı!

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği üzerine ibre Sporting Lizbon’dan Valentin Rosier’e döndü. Siyah-beyazlılar Hırvat forvet Niko Kalinic'e de bonuslarla birlikte 3 milyon Euro teklif etti.

Beşiktaş, 4 Ekim'de sona erecek yaz transfer dönemini santrforun yanı sıra sağ bekle noktalama peşinde.

Bu bölge için daha önce DeAndre Yedlin'i düşünen siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Sporting Lizbon'dan Valentin Rosier'i 1 numaralı aday olarak belirledi.

Yöneticiler, kiralamak için kulübü Sporting Lizbon ile görüşmeleri sürdürdüğü 24 yaşındaki futbolcunun yıllık maliyetini 1 milyon Euro'ya indirmeye çalışıyor.

Kalinic'e son teklif

Mali sıkıntılar ve transfer harcama limiti nedeniyle kadrosunu güçlendirmekte zorlanan Beşiktaş, buna karşın Nikola Kalinic için kesenin ağzını açtı.

Siyah- beyazlılar, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü 32 yaşındaki forvet oyuncusuna son olarak bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon Euro önerdi.

Hırvat yıldız ise bu rakamı garanti maaş olarak isterken 3 yıllık da sözleşme talebinde ısrarını sürdürdü.