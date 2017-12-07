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Spor
Deutsche Welle

Beşiktaş rekor puanla ikinci turda

Beşiktaş, son maçlar öncesi bir üst tura çıkmayı garantilediği Şampiyonlar Ligi’nde RB Leipzig’i deplasmanda 2-1 yenerek grup aşamasını tamamladı.

07 Aralık 2017 05:10

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki son maçında Alman temsilcisi RB Leipzig'i 2-1 mağlup etti. Gruptaki son karşılaşmalar öncesi liderliğini garantilemiş olan siyah beyazlılar, Almanya'daki galibiyetle puanını 14'e çıkardı. Beşiktaş böylece Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en fazla puan toplayan Türk takımı oldu.

Beşiktaş’ı galibiyete taşıyan golleri 10'uncu dakikada penaltıdan Alvaro Negredo ve 90'ıncı dakikada Anderson Talisca kaydetti. RB Leipzig'in skoru 1-1'e getiren golü ise 87'nci dakikada Naby Keita'dan geldi. Alman ekibinde 82'nci dakikada Stefan Ilsanker kırmızı kart gördü.

Beşiktaşlı taraftarlar Leipziglilerin arasında maçı izledi

Beşiktaş, UEFA'dan men cezası alma riskini azaltmak için bu karşılaşmada da deplasman tribünü talebinde bulunmamıştı. Bu nedenle misafir kulüp taraftarlarına tribün açılmayan Red Bull Arena'da, alınan bu önleme rağmen içeri giren yüzlerce Beşiktaşlı, maçı küçük gruplar halinde Leipzig taraftarı arasında izledi.

Alman kulübü, sadece Leipzig kulübünün taraftar derneğine üye olan futbolseverlere bilet sattı. Beşiktaş taraftarları da ya tanıdıkları Leipzig taraftarları aracılığıyla ya da sponsor firmalar üzerinden bilet alabildi. Bu sayede maçı izleme fırsatı bulan Beşiktaşlıların büyük bölümü, stada girerken üzerlerindeki forma veya kaşkolları gizledi ya da araçlarında bıraktı. Zira Monaco deplasmanında birçok Beşiktaş taraftarı, üzerlerindeki siyah beyaz forma ya da atkılar nedeniyle, biletleri olmasına karşın stadyuma girememişlerdi.

Toplam 42 bin 558 biletli seyircinin olduğu statta, tribünlerden ara ara "Siyah! Beyaz!" ve "Saldır Beşiktaşım" tezahüratları yükseldi.

Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri

Ricardo Quaresma, Ryan Babel ve Pepe dahil birçok oyuncusunu İstanbul'da bırakan ve bazı futbolcularını da yedek kulübesinde tutan Beşiktaş, buna rağmen kazandığı maçın ardından artık ikinci turda eşleşeceği rakibini bekliyor.

Grubu lider tamamlayan Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Chelsea, Basel, Bayern Münih, Sevilla ve Juventus.

Kura çekimi, 11 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Şampiyonlar Ligi 2'nci tur ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart tarihlerinde yapılacak.

Cengiz Özbek / Ercan Coşkun - Leipzig
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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