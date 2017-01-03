Beşiktaş Rakitsky için cevap bekliyor

Stoper transferi konusunda Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'in başarılı savunmacısı Yaroslav Rakitsky için de nabız yoklamaya devam eden Beşiktaş, 27 yaşındaki isim için yaptıkları son teklife gelecek cevabı beklemeye başladı.

Kulübünün ısrarla 8 milyon Euro'luk talepte bulunduğu Rakitsky için son olarak 3 milyon Euro artı sezon sonunda Denys Boyko'yu bonservisiyle vermeyi öneren Kartal, Shakhtar'dan gelecek cevaba göre yeni yol haritasını belirleyecek.

fanatik'in haberine göre; menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a olumlu mesaj gönderen Rakitsky'nin ise tarafların anlaşmasını beklediği öğrenildi.