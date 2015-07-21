Beşiktaş Quaresma'yı borsaya bildirdi

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama;



"Ricardo Quaresma'nın transferi ile ilgili olarak oyuncunun kendisi ve kulübü FC Porto ile görüşmelere başlanmıştır."

Quaresma'nın Beşiktaş Kariyeri

13 Haziran 2010 yılında İnter'den Beşiktaş'a 7.3 milyon Euro'ya transfer oldu. Siyah-Beyazlı forma altında ilk resmi golünü Uefa avrupa ligi Ön eleme maçında Viktoria Plzen'e karşı kaydetti. süper lig'deki ilk golünü 29 Ağustos 2010 tarihinde Karabükspor'a attı.Portekizli yıldız, Beşiktaş'ta ki ilk sezonunda Ligde 21 maçta 3 gol 8 asist toplamda ise 39 maçta 11 gol 16 asist ile oynamıştı.

Beşiktaş'ta gösterdiği performans neticesinde, 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grup Maçlarında forma giyen Quaresma, Beşiktaş'ta ki 2. sezonunda Ligde 25 maçta 5 gol 8 asist toplamda ise 34 maçta 7 gol 11 asist ile oynadı.

üçüncü sezonunda Fikret Orman'ın göreve gelmesiyle Quaresma, 2012 yaz ayından itibaren kadro dışı bırakıldı. Fikret Orman kendisini Beşiktaş'ta görmek istememiş ve kadro dısı kalan Quaresma 19 Aralık 2012 tarihinde mevcut yönetimle karşılıklı olarak mukavelesini fesh etmiş 20 Aralık 2012 tarihinde eski asbaşkan Serdal Adalı'nın havaalanında kendisini uğurlamasıyla ülkesine döndü. Beşiktaş'ta oynadığı 47 lig maçında 8 gol 16 asist, toplamda ise 73 maçta 18 gol 27 asist yapmıştı.