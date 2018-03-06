Beşiktaş, Quaresma için Tahkim Kurulu'na gidiyor

İşte Quaresma\'nın kaçıracağı maçlar!..

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olaylardan dolayı 43\'üncü ve 44\'üncü maddeler olmak üzere 2 ayrı maddeden disiplin kuruluna sevk edilen Ricardo Quaresma\'ya 5 resmi müsabakadan men ve 22 bin TL para cezası verdi.

Quaresma\'ya verilen cezayı fazla bulan siyah-beyazlı yönetim, Tahkim Kurulu\'na başvurmaya hazırlanıyor.

Cezasının ilk maçını dün akşam oynanan Trabzonspor maçında çeken Ricardo Quaresma, Tahkim Kurulu\'ndan indirim almaz ise Beşiktaş\'ın Süper Lig\'de oynayacağı Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında oynayamayacak. Portekizli yıldız, 29\'uncu haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla birlikte sahalara geri dönecek. Quaresma ayrıca, takımının Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçına da yetişecek.