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Beşiktaş Porto'ya indi

Beşiktaş yöneticilerinden ortak mesaj: "İyi bir başlangıç yapacağız" Quaresma ve Pepe'ye büyük ilgi  UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin oynanacağı Porto şehrine ulaştı

12 Eylül 2017 20:12

Beşiktaş yöneticilerinden ortak mesaj: \"İyi bir başlangıç yapacağız\"

Quaresma ve Pepe\'ye büyük ilgi 

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin oynanacağı Porto şehrine ulaştı.
5 saatlik uçak yolculuğunun ardından Porto Francisco Sa Carneiro Havaalanı\'na inen Siyah-beyazlı kafile, otobüs ile konaklayacağı otele geçti. Portekizli futbolseverler, başta Quaresma olmak üzere Pepe, Adriano ve Negredo\'ya çok büyük ilgi gösterdi.
Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi de, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Başlangıçların her zaman önemli olduğunu söyleyen Ürkmezgil, \"Grupta çok önemli takımlar var elbette ancak grubun en önemli takımlarından biriyle deplasmanda oynayacağız, kolay değil. İnşallah iyi bir netice alarak iyi bir başlangıç yapacağız\" diye konuştu.
Ahmet Nur Çebi ise, \"Büyük takımlar büyük takımlarla maç yapar. Yarın da büyük bir maça çıkacağız. İnşallah puanlarla döneriz, buna ihtiyacımız var. İyi başlarsak iyi gideceğimizi düşünüyorum\" açıklamasunda bulundu.
Beşiktaş bu akşam TSİ 21:30\'da Dragao Stadı\'nda son antrenmanını yapacak.Antrenman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Beşiktaş\'ın Porto\'ya gelişi 
-Taraftarların Pepe ve Quaresma ile fotoğraf çektirmesi
-Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ürkmezgil\'in açıklamaları

Ali DANAŞ / PORTO, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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