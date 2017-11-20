Beşiktaş-Porto maçı nedeniyle yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş ile Porto arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle yarın (21 Kasım 2017) trafiğe kapanacak yolları açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta Beşiktaş-FC Porto arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi futbol müsabakası dolayısıyla 16.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılırken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:

21.11.2017 günü saat 20.00'de Vodafone Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş A.Ş. – Fc Porto UEFA Şampiyonlar Ligi futbol müsabakası ile ilgili saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

Trafiğe Kapatılacak Yollar Ve Alternatif Güzergâhlar

* Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine verilecektir.

* Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecektir.

* Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacaktır.

* Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacaktır.

* Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecektir.

* Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecektir.

* Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesine kadar trafiğe kapatılacaktır.

* Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecektir.

* Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacaktır. (Otesel İnişleri)

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